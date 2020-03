In Bleiswijk is vrijdagmorgen brand uitgebroken in een woning aan de Marijkelaan. Het gaat, volgens de brandweer, om een uitslaande brand in een hoekwoning. Meerdere brandweerwagens zijn opgeroepen om het vuur te blussen.

Over gewonden is nog niks bekend. Er was niemand meer in de hoekwoning aanwezig. Het huis van de buren is ontruimd.

Verdere informatie ontbreekt nog.