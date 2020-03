Woning uitgebrand in Bleiswijk

In Bleiswijk heeft vrijdagmorgen een uitslaande brand gewoed in een woning aan de Marijkelaan. Het huis is volledig uitgebrand.

De brand is ontstaan op de begane grond. "Van binnen is die kamer volledig uitgebrand", zegt een woordvoerder van de brandweer. "Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. Dat wordt nu onderzocht."

De bewoner van het huis is overgebracht naar het ziekenhuis, omdat hij mogelijk teveel rook heeft binnengekregen.

De brandweer hield er rekening mee dat er mogelijk asbest was vrijgekomen bij de brand. Na onderzoek blijkt dat er geen asbest in het pand verwerkt zat.