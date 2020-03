Ook Hellevoetsluis akkoord met fusie Westvoorne en Brielle

De gemeenteraad heeft het college van Hellevoetsluis de opdracht gegeven om samen met Brielle en Westvoorne verder te praten over de fusie. Dan kan er in april over het fusieplan gestemd worden. Hellevoetsluis wil dat de drie gemeenten over drie jaar gefuseerd zijn.

De nieuwe gemeente gaat waarschijnlijk Voorne heten. Volgens de raad moet de fusiegemeente een sterke speler in de regio worden.