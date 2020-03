Politie ontruimt opnieuw kraakpanden in Tweebosbuurt

In de Rotterdamse Tweebosbuurt worden vrijdagochtend door de politie opnieuw gekraakte panden ontruimd. Het gaat om woningen aan onder meer de Tweebosstraat, Riebeekstraat en aan de Hilledijk.

De deurwaarder is vanmorgen al bij de huizen langs geweest om de krakers te verzoeken het pand te verlaten. Daar is geen gehoor aan gegeven, waardoor in de loop van de ochtend de panden door de politie worden ontruimd.

Inmiddels is al een persoon aangehouden. De politie vermoedt dat de arrestant de Franse nationaliteit heeft.

"Voorlopig gaat het nog rustig", laat een woordvoerder van de politie weten. "Er zijn nu twee panden aan de Tweebosbuurt ontruimd. Er volgen nog vier andere panden."

Derde keer

Het is de derde keer dat de politie woningen ontruimd in de Tweebosbuurt. Eind februari werden nog twee kraakpanden ontruimd. Drie mensen werden toen aangehouden.

De huizen in de Tweebosstraat staan op de nominatie op gesloopt te worden. Eerder waren er ook al kortdurende kraakacties in de wijk tegen de huidige leegstand.