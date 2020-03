Rotterdam bouwt 700 tot 1000 flexwoningen als tijdelijke oplossing woningnood

"Wij doen dit omdat we zien dat veel Rotterdammers op zoek zijn naar een huis. Tegelijkertijd is het bouwen en maken van plannen een kwestie van een hele lange adem. Dat kan zo'n tien jaar duren. Wij willen alles uit de kast trekken voor Rotterdammers die een huis zoeken. Dit concept kan daar in helpen, omdat tijdelijke huizen veel sneller kunnen staan", licht wethouder Bas Kurvers van Bouwen en Wonen toe.

De tijdelijke woonplekken zijn vooral bedoeld voor starters, jonge leraren en agenten, maar ook voor mensen die snel moeten verhuizen vanwege een scheiding.

Twee concrete locaties

Twee locaties zijn al concreet: De Kroon bij Schiehaven en Hoogvliet Noord-West. Als het aan Kurvers ligt, komen daar zeker nog vier locaties bij: "We hebben nog een aantal studielocaties in Hillegersberg, Hoek van Holland, Feijenoord en Vreewijk."

"Dit zijn woningen die wij willen plaatsen op onze eigen grond voor tien tot vijftien jaar. Op stukjes Rotterdam waarvan we zeker weten dat we die de komende tijd niet nodig hebben. Het zullen waarschijnlijk prefab woningen worden. We willen dat die al in 2020 kunnen staan en voor de langere termijn locaties in 2021", vervolgt Kurvers.

Tijdelijkheid waarborgen

De gemeente wil voorkomen dat mensen hun woning willen behouden, zoals in de Wielewaal. "Tijdelijkheid kan soms permanente vormen aannemen en dat is ook een van de redenen dat we het willen doen op grond van de gemeente waar we in de toekomst andere plannen voor hebben", zegt Kurvers.

Ook moet het werken met tijdelijke huurcontracten de tijdelijkheid borgen. "We willen er echt voor zorgen dat het tijdelijk is. Er blijft zo ook een prikkel voor doorstroom, dat mensen kunnen doorstromen naar een echt huis en dat er dan weer een plekje ontstaat in dit wooncomplex voor iemand anders."