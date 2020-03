Er zijn drie nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld in de regio, meldt GGD Rotterdam-Rijnmond. Eén patiënt komt uit Lansingerland, één uit Ridderkerk en één uit Rotterdam.

De patiënten zijn alle drie besmet geraakt in Noord-Italië. Ze zitten nu in thuisisolatie. Volgens GGD Rotterdam-Rijnmond is er geen link tussen deze nieuwe patiënten en de mensen die eerder besmet zijn geraakt.

Het totaal aantal besmettingen in de regio staat nu op twaalf.