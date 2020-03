Blijdorp op de schop: meer ruimte voor olifanten en gorilla's

Diergaarde Blijdorp in Rotterdam gaat de komende jaren flink op de schop. Dat is bekendgemaakt in het Masterplan 2030.

Het huidige buitenverblijf van de olifanten wordt vergroot en Bokito en zijn familie krijgen een nieuw verblijf.

Natuurbehoud

Het thema van het Masterplan is ‘Natuurlijk in Blijdorp’. Natuurbehoud staat in dit plan voorop. “Met de natuur in de wereld gaat het niet goed. Diergaarde Blijdorp is in de bevoorrechte positie om daar, samen met onze omgeving, wezenlijk iets aan te kunnen veranderen. We willen echt het verschil maken. Dat doen we onder andere met hoogwaardig onderzoek, brede educatie en cruciale fokprogramma’s", vertelt Erik Zevenbergen, directeur van Diergaarde Blijdorp.

In 2030 wil Blijdorp een substantiële bijdrage leveren aan behoud en herstel van biodiversiteit. Door reservepopulaties van bedreigde diersoorten te behouden kunnen deze in de toekomst weer uitgezet worden in het wild.

Eerste stappen in 2020

De eerste stappen voor dit nieuwe masterplan worden in de zomer van 2020 gezet. Dan wordt het voorplein naast de historische ingang heringericht en kotm er een net over het flamingoverblijf.

In de loop van het jaar wordt ook begonnen met de restauratie en omvorming van de bergdierenrots naar een Himalayagebied voor kleine panda’s. Ook komt er in het Oceanium een nieuw tropisch gedeelte voor dieren uit Madagaskar, Komodo en Galapagos.

De eerste fase van de restauratie van de Rivièrahal start in 2021 en bestaat uit de herinrichting van de Victoriaserre.