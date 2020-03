Eerste dode na coronabesmetting is man uit Hoeksche Waard

De 86-jarige man uit de Hoeksche Waard die besmet raakte met het coronavirus, is in het Ikazia Ziekenhuis overleden. Dat meldt het RIVM vrijdagmorgen.

De man woonde voor zijn opname samen met zijn partner thuis. Hoe hij besmet is geraakt, is nog steeds niet bekend. Hij is niet op vakantie geweest in een besmettingsgebied en had ook geen contact met iemand die daar is geweest.

Hij meldde zich bij de huisarts met urinewegproblemen. Zondag werd de man naar het Rotterdamse Ikazia Ziekenhuis gebracht, dinsdag is hij in isolatie geplaatst.



Burgemeester Jan-Pieter Lokker zegt mee te leven met de partner van de patiënt en overige nabestaanden. Minister-president Mark Rutte betuigt via Twitter zijn medeleven.

De man is met twee huisartsen in contact geweest voor hij zondagavond naar het ziekenhuis is gebracht. Die twee huisartsen zitten nog thuis, maar hebben geen klachten.

De gemeente Hoeksche Waard neemt geen extra maatregelen, de geldende adviezen van het RIVM en de GGD blijven van kracht.

In totaal is op dit moment bij dertien mensen uit onze regio het coronavirus vastgesteld. Daarvan is er nu één overleden.

