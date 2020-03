Henk Fraser en bekerfinalist Feyenoord in FC Rijnmond

Sparta-trainer Henk Fraser is vrijdagavond te gast bij FC Rijnmond. De voormalig-speler van Feyenoord zit samen met verslaggever Dennis van Eersel en Geert den Ouden aan tafel bij presentator Bart Nolles.

In de voetbaltalkshow gaat het over de goede prestaties van Sparta onder leiding van Henk Fraser. En uiteraard komen we uitgebreid terug op de halve finale van de KNVB Beker tussen Feyenoord-NAC, waarin de ploeg van Dick Advocaat met 7-1 de finale wist te bereiken.

Henk Fraser won zelf vaak de Nederlandse beker. Met Vitesse als coach en in de jaren '90 4x als speler van Feyenoord.

Feyenoord speelt komend weekend thuis tegen Willem II en Sparta speelt uit bij bekerfinalist FC Utrecht. Volgende week staan Sparta en Feyenoord op het Kasteel tegenover elkaar.

FC Rijnmond begint om 17:20 uur en wordt daarna ieder uur herhaald.