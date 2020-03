Koffiedrab van ambtenaren gebruikt om oesterzwammen te kweken

De zakken met koffiedrab hangen in een loods in Schiemond

"Er wordt flink gedronken", vertelt Rotterzwam-medewerker Stephan Brusche terwijl hij bij de kantoren van de gemeente in De Rotterdam staat. Drie tot vier keer per week haalt hij het restafval van de koffiedrinkende ambtenaren op.

Bij Rotterzwam zijn ze blij dat ze nu bij alle afdelingen van de gemeente het koffiedik mogen ophalen. "Ik vind dat de gemeente daar een voorbeeldfunctie in heeft en het goede voorbeeld geeft", zegt Brusche.

'Normaal wordt dit weggegooid'

Brusche heeft in de vroege ochtend al negen kratten met zakken vol met drab verzameld. "Ik denk dat dit al richting de tweehonderd kilo gaat. Dit is in drie dagen opgespaard. Normaal wordt dit weggegooid."



De zware kratten gaan in de auto en dan naar de kwekerij. "Dan wordt het gemixt met schilfertjes van koffiebonen om er lucht in te krijgen en daar worden dan uiteindelijk oesterzwammen op gekweekt." De zaadjes van de oesterzwammen worden gemengd met het drab en daar groeien de oesterzwammen uit. "Na vier weken hebben we dan al een oogst", legt Brusche uit.

Het circulaire bedrijf heeft in de gemeente een ideale klant gevonden. "De ambitie van de gemeente Rotterdam om in 2050 helemaal circulair te zijn, pakt me", vertelt Brusche.

Zeecontainers vol oesterzwammen

Rotterzwam is sinds 2019 gevestigd in de wijk Schiemond. Op een parkeerterrein naast verzamelgebouw De Kroon worden in zes enorme zeecontainers oesterzwammen gekweekt. De oesterzwammen worden door verschillende restaurants opgekocht. Daarnaast wordt een deel van de oesterzwammen gebruikt om kroketten en bitterballen van te maken.



"We gebruiken alles, we gooien niks weg", zegt Brusche. Het bedrijf is daarom ook op zoek naar manieren om het kweekafval te gebruiken. "Wat we niet meer kunnen gebruiken van de oesterzwammen, het substraat, gebruiken we nu in een test met een boer om te bewijzen dat het ook goede mest kan zijn. Dat moet eerst nog officieel bewezen worden."