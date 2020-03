Tweede Rotterdammer opgepakt voor steekpartij op metrostation Alexander

Hij is in zijn huis in Rotterdam-Ommoord opgepakt, schrijft de politie. Donderdag werd direct na de steekpartij al een 17-jarige Rotterdammer aangehouden.

Bij de steekpartij op het metrostation raakte donderdagmiddag een 32-jarige man gewond. Hij werd vermoedelijk gestoken na een uit de hand gelopen ruzie. De politie zegt dat het erop lijkt dat die ruzie ontstond toen de mannen tegen elkaar op botsten.

Het slachtoffer is volgens de politie buiten levensgevaar. "Volgens de artsen heeft hij enorm geluk gehad en had dit ook heel anders kunnen aflopen. Ditmaal bleef het slachtoffer aanspreekbaar en kon hij zelf naar de toegesnelde ambulance lopen."

De 17-jarige Rotterdammer die is opgepakt raakte zelf ook nog gewond aan zijn hand. Ook hij moest naar het ziekenhuis.