Vlees noch vis in Chris Natuurlijk

No Title, No Status van kunstenaarsduo Idiots, Garage Rotterdam

Chris Natuurlijk blikt zaterdag 7 maart vooruit op de Nationale Week zonder vlees met doktersvis Dory in Diergaarde Blijdorp die voortaan plantaardig eet, Museumnacht010, het Rotterdamse Boekenbal en de Fair Ferry. Maandag begint de Nationale Week zonder Vlees, waarin heel Nederland wordt aangemoedigd om een week lang geen vlees te eten. In het Oceaneum van Diergaarde Blijdorp wonen koraalvissen die nog een stapje verder gaan. Tot nu toe kregen deze tropische planteneters voer met dierlijke ingrediënten, zoals vismeel. Maar de Rotterdamse dierentuin heeft nu speciaal veganistisch voer voor deze vissen ontwikkeld.

Museumnacht010 helpt je kiezen

Ben je een nachtvlinder of een dromer? Zoek je het in Rotterdam-West of in het Museumpark? Projectleider Germa Roos van Museumnacht010 biedt in Chris Natuurlijk hulp bij het samenstellen van een ideale Museumnacht010 op 7 maart. Chris Natuurlijk kiest voor de route van de Denker die onder meer langs de tentoonstelling Animalia in Garage komt. De tentoonstelling hoopt de bezoeker aan het denken te zetten over de verhouding tussen mens en dier.

Feest voor lezers

Rebellen en dwarsdenkers is het thema van de Boekenweek van zaterdag 7 tot en met zondag 15 maart. Monique van Oosterhout van Boekhandel v/h Van Gennep en schrijfster Sanneke van Hassel vertellen in Chris Natuurlijk over het Rotterdamse Boekenbal , dat op 13 maart helemaal in het teken van het thema van de Boekenweek staat.

Zeilen in plaats van vliegen

Karel de Boer, eigenaar van Fair Ferry is te gast in Chris Natuurlijk. Fair Ferry is een veerdienst met zeilschepen, onder meer van Rotterdam naar Londen.



Zaterdag 7 maart van 08:00 tot 09:00 uur in Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond