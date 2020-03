De 52-jarige vrouw die verdacht wordt van het doodsteken van haar 73-jarige buurman in Rotterdam-Hillegersberg, blijft voorlopig in de cel. Dat heeft de rechter-commissaris vrijdag besloten.

De man werd woensdagmiddag in de flat aan de Cliostraat doodgestoken. Kort daarop werd de 52-jarige vrouw aangehouden. Ze had zichzelf bij agenten gemeld.

Over de vrouw is meerdere keren aan de bel getrokken bij hulpverleningsinstanties. Zo vond haar zus dat de vrouw moest worden opgenomen in een kliniek.

Volgens buren waren de man en vrouw drinkmaatjes. Ook was de vrouw volgens hen vaker agressief en veroorzaakte ze al jaren overlast in de wijk