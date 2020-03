Haps en Malacia over titelstrijd Feyenoord: 'We gaan er honderd procent voor'

Haps en Malacia over titelstrijd: 'We gaan er honderd procent voor'

Feyenoord staat in de bekerfinale, maar ook in de competitie lonkt er nog een prachtig einde van het seizoen. De Rotterdammers staan nog maar zes punten achter Ajax en AZ en doen toch nog mee om de bovenste plaatsen.

Wie dat enkele maanden geleden had gedacht, werd voor gek verklaard. Maar het is nu wel waarheid, weet ook linksback Tyrell Malacia. "We staan niet ver achter de eerste en tweede plek. Je kent Feyenoord, geen woorden maar daden. Ik wil er niet teveel over praten. Maar het zou zeker mooi zijn. Voor mij helemaal. Ik heb de beker al een keer gewonnen en het kampioenschap zou zeker mooi zijn."

Haps. "Er kan nog van alles gebeuren. We gaan daar zeker honderd procent voor. Dit is het mooie aan voetbal. Je weet niet wat er kan gebeuren. We hebben het dit seizoen heel snel omgekeerd. In het begin van het seizoen hadden we veel mankementen, het was niet Feyenoord-waardig. Nu we fitter zijn gaat het wat makkelijker."