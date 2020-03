Spartaan Auassar droomt stiekem van play-offs Europees voetbal

FC Utrecht speelde afgelopen woensdag in het bekertoernooi Ajax van de mat in de Galgenwaard. Door een 2-0 zege plaatste de ploeg van John van den Brom zich voor de bekerfinale. De suggestie dat FC Utrecht niet fris aan de aftrap zal verschijnen wijst aanvoerder Adil Auassar resoluut van de hand. ''Het is maar hoe je het bekijkt. Ze kunnen ook juist extra vertrouwen hebben getankt door die zege op Ajax. Ik ben daar totaal niet mee bezig. We moeten gewoon zelf onze goede lijn doortrekken.

Sparta won de laatste twee competitiewedstrijden van RKC Waalwijk en FC Emmen, waardoor de ploeg van Henk Fraser naar boven kan kijken. Met een gedeelde negende plaats lonken de play-offs om Europees voetbal. ''Dromen mag je altijd. Maar het is heel simpel. Alles wat voor het grijpen ligt, moet je proberen te grijpen'', aldus Auassar.

De aanvoerder durft aan de andere kant ook nog niet uit te spreken dat Sparta definitief veilig is. ''We voetballen nu natuurlijk wel wat makkelijker dan de clubs onderin, maar we zijn er nog niet. Wij zullen nog keihard moeten vechten voor de punten'', zegt Auassar.

Auassar staat net als Jurgen Matheij en Bart Vriends op scherp. Bij een gele kaart in Utrecht zijn ze geschorst voor de derby volgende week tegen Feyenoord. Eerder dit seizoen ging Sparta thuis met 2-1 onderuit tegen FC Utrecht. In de Galgenwaard wordt om 12:15 afgetrapt en uiteraard is de wedstrijd live te volgen via Rijnmond Sport.