'Dordtenaar spil in opgerolde heroïnelijn'

De politie heeft begin deze week een 44-jarige man uit Dordrecht opgepakt die een zeer belangrijke schakel zou zijn in een bende die zich bezig hield met heroïnesmokkel. Dat meldt de politie.

De Dordtenaar regelde bedrijfspanden en zorgde voor de juiste lading (deklading) om de heroïne te vervoeren naar andere landen. Voor het onderzoek werkte de politie samen met andere landen. Hierdoor werd een grote internationale heroïnelijn opgerold.

De recherche kwam uit bij de Dordtenaar nadat eind 2018 een rechercheonderzoek werd gestart toen een partij van 300 kilo heroïne aan werd getroffen in Genua in Italië met als bestemming Roosendaal. Vorig jaar werd er nog eens 170 kilo gevonden. Ook werden invallen gedaan in Rotterdam en Bergschenhoek.

De politie werkte samen met Turkije, Italië, Duitsland, België, Spanje, Litouwen, Wit-Rusland en Kazachstan om deze drugslijn inzichtelijk te maken. Ook in andere landen werden mensen opgepakt.