Limonade voor 25 cent in nieuw deelcafé

In Brandwijk openen binnenkort de deuren van het 'deelcafé': een koffietent gerund door vrijwilligers met lage prijzen. Limonade met een spekje kost er 25 cent. "Eigenlijk is het dorp al gezellig, maar mensen kunnen nog iets meer betrokken met elkaar zijn".

Vrijwilligster Jonette krijgt samen met andere vrijwilligers haar eerste koffiezet cursus. En dat blijkt nog lastiger te zijn dan ze dachten. "Ik moet nog even oefenen op de espresso", lacht de Brandwijkse.

Het café zit in de voormalige openbare school van Brandwijk. Dat is nu een verenigingsgebouw geworden. De zaak ziet er modern uit met een bar van ijzeren platen. "Gekregen van mensen uit de buurt." Ook is al 10 duizend euro aan donaties bij elkaar gebracht door buurtgenoten.

De inkomsten van het café worden gedeeld. Deze gaan naar projecten van dorpsgenoten. Bijvoorbeeld mensen die als vrijwilliger de handen uit de mouwen gaan steken in Afrika.

Koffie kopen voor een ander



Het café is laagdrempelig. Ook mensen zonder gevulde portemonnee kunnen er terecht. Voor een euro extra, kun je een kop koffie kopen voor iemand die een keer krap bij kas zit. Dat heet een uitgesteld kopje koffie.

Jonette heeft zin om achter de bar te staan. "Ik heb nu al veel nieuwe mensen ontmoet." De vrijwilligers hopen dat ook dorpsgenoten die eenzaam zijn, naar het café komen. "Iedereen kan gewoon binnenwandelen."

Het café in Brandwijk is het derde 'Buurman' deelcafé van Nederland. Er zit er ook een in Zeeland en een in Hardinxveld-Giessendam. Het Brandwijkse café opent waarschijnlijk vanaf april de deuren op dinsdagmiddag, donderdagmorgen en vrijdagmiddag. "Als alle voorbereidingen goed lopen."