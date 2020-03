Excelsior in laatste halfuur naar ruime zege op MVV: 3-0

Wouter Burger in actie tegen MVV. (VK Sportphoto - Ruben Zegers)

Het duel in het Van Donge & De Roo begon matig. Beide ploegen kwamen amper tot kansen, waarbij Joël Zwarts zich het meest gretig toonde aan de kant van de thuisploeg. Ormonde-Ottewill schoot vlak voor het rustsignaal nog op de vuisten van MVV-doelman Deusings, waarmee er een einde kwam aan een teleurstellende eerste helft.

In het tweede bedrijf leek het tegenvallende spelbeeld in eerste instantie weinig te veranderen. Dat veranderde bij een hoekschop voor de Limburgse bezoekers, ruim 25 minuten voor tijd. Via een uitstekend uitgevoerde counter zette Zwarts spits Omarsson vrij voor de keeper, en de IJslander gleed de bal goed binnen: 1-0.

Daarmee bleek de barrière doorbroken voor Excelsior, want tien minuutjes later kopte clubtopscoorder Rai Vloet uit een hoekschop de tweede treffer binnen. Omarsson gaf de zege van Excelsior een kleine vijf minuten later met zijn tweede treffer nog wat meer glans: 3-0.

Excelsior-MVV

Opstelling Excelsior: Damen; Ormonde-Ottewill, Oude Kotte, Humphreys, Aberkane (46' Horemans); Bruins, Vloet, Burger (86' Verhaar); Zwarts, Omarsson, Mendes Moreira (82' Valpoort).

Scoreverloop:

65' Elias Omarsson 1-0

75' Rai Vloet 2-0

79' Elias Omarsson 3-0