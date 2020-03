VolkerRail gaat Theemswegtracé van Havenspoorlijn bouwen

VolkerRail gaat het spoor aanleggen en installeert ook de bovenleidingen en diverse treinbeveiligingssystemen.

Met de aanleg van de fundering van het spoor is twee jaar geleden al begonnen door bouwcombinatie SaVe. Zij bouwen over een lengte van vier kilometer een betonnen viaduct en twee stalen boogbruggen.

Het Theemswegtracé is bedacht om problemen in de toekomst te voorkomen. De verwachting is dat er de komende jaren veel meer vervoer over zee en spoor komt voor goederen met als bestemming het Europese achterland. Dat zou files op het spoor kunnen opleveren in de Rotterdamse haven. De aanleg van het Theemswegtracé lost dit knelpunt op.

De start van de werkzaamheden wordt verwacht in de tweede helft van dit jaar. Volgens planning wordt het nieuwe tracé eind 2021 in gebruik genomen.