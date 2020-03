Kijk mee met de bouw van de nieuwe A16

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft vrijdag bezoekerscentrum EXPO A16 Rotterdam geopend. In dit belevingscentrum krijgen bezoekers een bijzonder kijkje achter de schermen bij de aanleg van de nieuwe snelweg, die vanaf 2024 het Terbregseplein met de A13 bij Rotterdam The Hague Airport verbindt.

Wie werken er allemaal mee aan de bouw van de snelweg en wat zijn de technische uitdagingen? Dat leert de bezoeker door middel van een interactieve kaart. Ook laat een film zien welke objecten er straks naast de snelweg komen te staan.

Betere bereikbaarheid en leefbaarheid

De nieuwe 11 km lange en energieneutrale snelweg verbindt de A16 ter hoogte van Terbergseplein met de A13 bij Rotterdam The Hague Airport. De A16 Rotterdam gaat in 2024 open voor verkeer.

"Met de aanleg van deze verbinding creëren we ruimte en bereikbaarheid en staan we minder vaak en minder lang stil op de omliggende wegen", zegt Van Nieuwenhuizen. "Ook zorgen we voor minder sluipverkeer in de woonwijken in de buurt en dat is goed nieuws voor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid daar."