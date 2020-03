Tien man van FC Dordrecht pakken in slotfase punt in Helmond

FC Dordrecht heeft een nederlaag op bezoek bij Helmond Sport ternauwernood weten te voorkomen. De Schapekoppen leken ten dode opgeschreven na een rode kaart ruim een halfuur voor tijd, maar via een benutte strafschop van Daniël Breedijk werd het toch nog 1-1.

In de eerste helft van de kelderkraker tussen Dordrecht en Helmond Sport was het de ploeg van Harry van den Ham die de beste kansen kreeg op de openingstreffer. Vooral Achraf El Bouchataoui was dichtbij, met onder meer een bal van dichtbij op de lat.

De wedstrijd stond na tien minuten spelen in de tweede helft op zijn kop. Jordy Wehrmann werkte de bal met zijn hand van de lijn, waardoor hij met rood kon vertrekken. Tibeau Swinnen schoot de gegeven strafschop beheerst binnen, waardoor Dordt met een man minder op jacht moest naar de gelijkmaker.

Die leek er in eerste instantie niet meer te komen. Mike Havekotte bracht ruim vijf minuten voor tijd goed redding op een inzet van de thuisploeg, waardoor Helmond de wedstrijd niet in het slot gooide. Dat moest de thuisploeg bekopen in de voorlaatste minuut, nadat Renny Smith een strafschop versierde. Die werd benut door Breedijk, waarmee FC Dordrecht op de ranglijst hekkensluiter Helmond Sport niet dichterbij ziet komen.

Helmond Sport-FC Dordrecht

Opstelling FC Dordrecht: Havekotte; Polley, Breedijk, Montsma, Smeulers; El Bouchataoui (73' Amadin), Kok, Vermeulen, Wehrmann (54' ROOD); Mourgos (57' Smith), Gravenberch.

Scoreverloop:

54' Tibeau Swinnen (strafschop) 1-0

89' Daniël Breedijk (strafschop) 1-1