Wachtlijsten voor het plastic rapen in de Biesbosch

Het is ongekend druk bij de opruimacties in de Biesbosch. Eerder was al het Brabantse deel aan de beurt. Nu wordt ook de Hollandse Biesbosch aangepakt. En er zijn zelfs reservelijsten, omdat niet alle vrijwilligers meekunnen.

Bij de opruimactie van vandaag zat de boot helemaal vol. Zo’n vijfenveertig mensen gingen met grijpers en vuilniszakken aan het werk. Voor zaterdag staan er weer tachtig mensen ingeschreven.

“We hebben jaarlijks opruimacties”, vertelt boswachter Jacques van der Neut van Staatsbosbeheer. “Maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Zodra we een inschrijfpagina online zetten is hij binnen vijfentwintig minuten vol.”

Door de hoge waterstanden en de storm van de afgelopen maand ligt er vooral langs de rivieren ook meer rommel. Bij het zakken van het water is dat achtergebleven. “Ja en laten liggen is echt geen optie, want dan gaat het verpulveren en wordt het meegenomen met de wind.”

“Sommige mensen vragen me waarom ik de rommel van een ander ga opruimen”, vertelt een mevrouw uit Leiderdorp. Ze heeft in haar woonplaats een ‘straatjuttersgroepje’, maar stapte graag in de trein om hier een handje te helpen. “Het lijkt nu wel een vuilnisbelt en het moet toch weg, want het blijft anders in het milieu liggen en komt dan in de oceanen en bij de dieren terecht.”

Van jerrycans tot netten, blikjes, flessen, spuitbussen en werkkleding. Er ligt vanalles. “Je kan het zo gek niet bedenken of het ligt er”, verzucht Van der Neut. “De stille getuigen van het hoge water. Hartverwarmend om te zien hoeveel mensen er reageren om het weg te halen! Van jong tot oud en vanuit allerlei plekken in het land.