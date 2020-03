Dijkhuizen na Excelsior-MVV (3-0): 'Hier waren we wel aan toe'

Excelsior won vrijdagavond na een stroeve eerste helft alsnog ruim met 3-0 van MVV. Een zege die erg welkom was voor de ploeg van Marinus Dijkhuizen. "Een degelijke overwinning en de nul gehouden, dat is erg lekker."

"Daar waren we wel aan toe", vervolgt de trainer van Excelsior. "We hadden eerst moeite om er doorheen te komen, het tempo was te laag en we creëerden te weinig. De 1-0 was een heel mooie counter en daarna vallen er ruimtes. Ik heb toch wel een heel aardige ploeg als er ruimtes vallen, dat is genieten", vertelt een lachende Dijkhuizen.

Met de 3-0 zege is Excelsior ook goed begonnen aan de vierde periode, die voor eventuele promotie nog een belangrijke rol kan spelen. Toch is Dijkhuizen daar niet concreet mee bezig. "De stand vind ik belangrijker."

Bekijk boven dit bericht het volledige interview van verslaggever Dennis Kranenburg met Marinus Dijkhuizen.