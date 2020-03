Leerling Montessori Lyceum Rotterdam heeft coronavirus

Een van de coronapatiënten in Rotterdam is een leerling van het Montessori Lyceum Rotterdam (RML). Dat heeft de school vrijdag laten weten. De leerling is samen met de ouders in Noord-Italië geweest.

"Ook op het RML zijn nu de eerste ouders positief getest, bij ook een leerling is de besmetting geconstateerd, Deze personen zijn tijdens de voorjaarsvakantie allemaal in Noord-Italie geweest en verblijven momenteel in quarantaine", schrijft de school in een brief aan ouders.

Er is volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu op dit moment geen aanleiding om de school te sluiten. Kinderen die in risicogebieden als Noord-Italië zijn geweest en geen verschijnselen hebben, kunnen volgens de GGD gewoon naar school.

Niet welkom

De directie van het Montessori Lyceum gaat een stap verder dan het advies van de GGD en heeft besloten dat alle kinderen die de wintersportvakantie in de Italiaanse alpen hebben doorgebracht de komende week uit voorzorg niet welkom zijn in de klas.

En ook buiten de school om ziet de leiding liever dat die leerlingen vermeden worden. "Daarnaast adviseren wij leerlingen om in de komende week, buiten school om, geen contact te hebben met leerlingen die in risicogebieden zijn geweest."

Zwakke gezondheid

Leerlingen die een beetje kwakkelen hoeven ook niet naar school te komen. "Mocht het zijn dat uw zoon/dochter een zwakke gezondheid heeft en u het binnen de huidige gegeven situatie niet verantwoord vindt u kind naar school te laten gaan, hebben wij er begrip voor dat u uw kind thuishoudt."

Nederland telt nu 127 coronabesmettingen. Een 86-jarige man uit Oud-Beijerland is overleden. Een van de andere coronapatiënten in Rotterdam werkt bij de politie en is verantwoordelijk voor de arrestantenbewaking.