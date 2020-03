Het weer van vandaag: droog met een zonnetje

Zaterdagavond en in de nacht is het bewolkt. De temperatuur komt niet lager dan 7 graden. De zuiden- tot zuidwestenwind neemt in de nacht toe tot vrij krachtig en langs de kust tot krachtig of hard, windkracht 5 tot 7.

Zondag is het bewolkt en gaat het in de loop van de ochtend vanuit het westen enige tijd licht regenen. Aan het begin van de middag trekt de regen naar het oosten weg en is er soms zon met kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 11 graden.