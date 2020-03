Boekenweek van start, Ilja Pfeijffer blijft weg om coronavirus

De auteur heeft zijn tournee afgezegd vanwege het coronavirus. Ook zijn geplande bezoeken in onze regio gaan niet door.

De bekende schrijver van onder andere het boek Grand Hotel Europa woont in het Noord-Italiaanse Genua, waar veel besmettingen met het coronavirus zijn vastgesteld.

'Epidemische vormen'

"Ik woon in Noord-Italië", schrijft de auteur in een verklaring, "waar de besmetting met het Coronavirus, die ik persoonlijk aanvankelijk misschien enigszins had onderschat, inmiddels epidemische vormen begint aan te nemen met meer dan vierduizend patiënten volgens de officiële telling."

Pfeijffer zou dinsdag naar Rotterdam komen voor een boekenavond in de Centrale Bibliotheek. Ook zou hij donderdag in het BRESthetar in Brielle zijn.