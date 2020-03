Hijs de zeilen: per zeilschip naar Londen en New York

Karel de Boer vertelt in Chris Natuurlijk! over de lijndienst tussen Rotterdam en Londen.

Niet in een krap vliegtuigstoeltje, maar met de wind in de haren en spetters in je gezicht. Dat is de avontuurlijke en milieuvriendelijke manier van reizen met de Fair Ferry, een veerdienst per zeilschip tussen Rotterdam en Londen.