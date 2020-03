'Let's move to Rotterdam!'

Verhuizen naar Rotterdam? Doen! Het is een hartstikke coole stad, vinden ze bij de Britse krant The Guardian. Vol lof schrijven ze over 'onze' stad.

Oké, Rotterdam is misschien niet zo romantisch, stelt de krant , maar wel betaalbaar, welvarend en progressief.

De stad heeft bovendien prima internationale verbindingen en goed openbaar vervoer. Altijd makkelijk voor als je op visite wil bij familie in Engeland. In een paar uur ben je in Londen.

Andere voordelen die The Guardian noemt: Rotterdam is booming, de inwoners spreken heel goed Engels en de Nederlanders behoren tot de gelukkigste mensen ter wereld.

Tweetalig onderwijs

Speciaal voor Britse gezinnen die willen verhuizen naar Rotterdam, roemt The Guardian het tweetalig onderwijs van basisschool De Blijberg en Wolfert Tweetalig. Ook de Rotterdamse scholen Nord Anglia International en Rotterdam International worden genoemd.

Een ander voordeel zijn de relatief lage huizenprijzen in Rotterdam. The Guardian vindt een eenkamerappartement van 350.000 euro betaalbaar, net als een vijfkamerwoning van 1,8 miljoen. Het is in ieder geval goedkoper dan in Londen.

Prima stad voor foodies

Leker eten komt ook aan bod: de Markthal is volgens The Guardian echt een plek voor foodies, net als Hotel New York en de Fenix Food Factory. De Britse lezers krijgen ook de tip om in Rotterdam Indonesisch of Surinaamse te gaan eten. Wat Engelse landverhuizers vooral moeten gaan proberen als ze hier wonen: bitterballen!

De krant roemt ook nog de design- en muziek-scene in Rotterdam. Kers op de taart is dat dit jaar in Rotterdam het Eurovisie Songfestival wordt gehouden.