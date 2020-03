Supermarkt neemt meisje met syndroom van Down in dienst: 'Iedereen moet een kans krijgen'

Sanne Poel (17) uit Rotterdam-Zuidwijk heeft het syndroom van Down en wilde als klein kind al graag in de supermarkt werken. Dankzij supermarkteigenaar Arnold Both heeft Sanne nu die kans gekregen.

"Ik vind dat iedereen een kans moet krijgen om bij ons te werken," vertelt Both in het tv-programma Woorden en Daden op Rijnmond. Daarom heeft hij Sanne​​​ een baan aangeboden op de broodafdeling.

Op dit moment loopt Sanne nog stage bij de supermarkt, maar vanaf september -als ze 18 is- krijgt ze een contract voor 24 uur.

In de supermarkt van Both werken meer mensen met een beperking. "Dat maakt het juist heel leuk en divers. Bij ons achter de kassa zit een jongen zonder benen en met maar een paar vingers. Die is zo handig, dat ik me wel eens vraag wie hier nou beperkt is; hij of ik?"

