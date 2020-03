Jan Fens strijdt letterlijk tegen de Katwijkse ziekte

Hij ís er nog, terwijl dat helemaal niet vanzelfsprekend is. Jan Fens lijdt aan de 'Katwijkse Ziekte', een hersenziekte die lijdt tot hersenbloedingen. Ook hij is daarvan niet gevrijwaard gebleven. Hoewel het het afgelopen jaar redelijk rustig is gebleven in zijn hoofd.

Dat is niet alleen voor hem goed, maar ook voor kinderen die lijden aan deze ziekte. Want Jan is de strijd aangegaan met deze ziekte, die erfelijk is. Het zal Jan niet meer baten. Maar wel de jeugd, die door zijn werk mogelijk weer écht de toekomst heeft.

Jan Fens spreekt dinsdagavond om 19:00 uur met Ruud de Boer op Radio Rijnmond over zijn strijd met zichzelf en de ziekte.

Liever luisteren op een ander moment? En nog veel meer van deze mooie, langere gesprekken horen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app op 'De Verdieping met Ruud de Boer' via Apple Podcast, Spotify of Google:

Of luister via deze pagina door de afbeelding te swipen.