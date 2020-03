Rotterdam-Prinsenland krijgt transformatie

De Rotterdamse wijk Prinsenland krijgt er twee nieuwe woontorens bij: Het Bramantecarré en de Berninitoren. In het Bramantecarré komen vierentwintig huurappartementen in het middensegment en in de Berninitoren 72 koopappartementen in het hogere en topsegment.

Het Bramantecarré komt op het huidige parkeerterrein aan het Bramanteplein te staan en wordt zes verdiepingen hoog. Het gebouw krijgt verticaal groen met begroeiing aan de balkons.

De Berninitoren krijgt twintig verdiepingen. Het gebouw komt deels in de Prinsenplas te liggen. In de gevel worden zonnepanelen verwerkt. De bouw van de woontorens is gepland voor de tweede helft van 2021.

Verduurzaming en onderhoud

Er volgen meer transformaties in de wijk. Zo wordt de Prinses Margrietflat gerenoveerd en staat er voor de Prinses Beatrixflat, Prinses Ireneflat en Prinses Christinaflat verduurzaming en groot onderhoud op de planning.

Toekomstigbestendige wijk

De Gemeente Rotterdam wil van Prinsenland een toekomstbestendige wijk maken. Bij de inrichting van de buitenruimtes wordt er daarom aandacht geschonken aan voldoende parkeergelegenheid, groen, recreatie en de toegankelijkheid voor ouderen en mindervaliden.

Met de komst van de woontorens ontstaat er volgens wethouder Bas Kurvers van Bouwen en Wonen een gevarieerder woningaanbod in de wijk. "Daardoor kunnen oudere bewoners van Prinsenland die nu nog in een eengezinswoning wonen en graag gelijkvloers in een appartement willen wonen, verhuizen. De eengezinswoningen komen dan weer beschikbaar voor gezinnen", vertelt de wethouder op de website van de Gemeente Rotterdam.