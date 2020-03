Amateurvoetbal: Excelsior Maassluis door late goal van linksback langs Kozakken Boys

ASWH speelde in Volendam gelijk tegen de beloften van FC Volendam. Beide ploegen scoorden één keer: 1-1. Gilmaro van der Werp tekende voor de Ambachtse treffer.

Excelsior Maassluis staat na de zege op de elfde plaats en ASWH is ondanks het punt laatste in de tweede divisie. Jong Sparta, dat zondag in actie komt, is de huidige nummer 13.

Derde Divisie

Barendrecht kon zaterdag goede zaken doen in de strijd om de tweede periode maar was niet in staat om van ODIN'59 te winnen. Op de Bongerd werd het 0-2.

ODIN'59 opende na een half uur spelen de score en vlak na rust bracht Koen Tros de 0-2 op het scorebord.

SteDoCo gaf in Rijssen een 1-3 voorsprong weg en speelde tegen Excelsior’31 gelijk. Binnen 25 minuten stond de ploeg van Frans Adelaar door treffers van Hayri Pinarci en Ibi Toure op een 0-2 voorsprong. Vlak voor rust kwam Excelsior’31 terug in de wedstrijd.

Na rust zette Charlton Vicento SteDoCo op 1-3 en leek SteDoCo er met de zege vandoor te gaan. Excelsior'31 kwam echter met een man minder nog op gelijke hoogte.

Barendrecht daalt na de nederlaag naar de zevende plaats in de derde divisie. SteDoCo is op de 13de plaats terug te vinden.

