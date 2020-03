Orgelfeest in 'de huiskamer van Rotterdam'

Orgel in de Laurenskerk in Rotterdam

Liefhebbers van orgelmuziek moesten zaterdag in de Laurenskerk zijn. Rotterdamse organisten verzorgden daar een Orgelpromenade. "Zo proberen we ons als een uithangbord van Rotterdam te presenteren", vertelt Iddo van der Giessen van stichting Rotterdam Orgelstad.

Volgens Van der Giessen trad een aantal grote namen uit de orgelmuziekwereld op. "Soms zijn het wereldsterren van het hoogste niveau", omschrijft hij. Deze organisten gaan de wereld over met hun tournees. "Het zijn grote namen in de klassieke muziekwereld."

Tijdens de Orgelpromenade werd er ook geëxperimenteerd met de muziek. Zo voerden Wouter Blacquière (Paradijskerk) en Wouter van der Wilt van de Hoflaankerk een speciale Intrada uit: een beginstuk. "Leuk om te doen. Het is elk jaar een feestje", vertelt een trotse Van der Wilt.

Bombardement

Jos van der Kooy, organist van de Arminiuskerk, is ook onder de indruk van de locatie: "Ik herinner me nog dat de Laurenskerk in puin lag. Dat gebeurde in mijn kinderjaren. Ik heb het allemaal nog meegemaakt."

Voor het bombardement op Rotterdam waren er veel orgels, vertelt Van der Kooy. "Maar veel daarvan zijn verdwenen of gesloopt. Gelukkig zijn er ook nog orgels over."

Hij noemt de Laurenskerk 'de huiskamer van de stad Rotterdam'. "Goed om te zien dat de kerk is herbouwd", constateert Van der Kooy.