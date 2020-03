Royston Drenthe geeft nog alles bij Kozakken Boys: 'Geen niveau om te lanterfanten'

Na zijn vertrek bij Sparta koos Royston Drenthe aan het begin van dit seizoen voor Kozakken Boys in de Tweede Divisie. De oud-speler van Feyenoord en Real Madrid geeft nog altijd alles in Werkendam. "Dit is niet het niveau om te lanterfanten."

Kozakken Boys nam het zaterdagmiddag uit op tegen Excelsior Maassluis (1-0) en Drenthe speelde de hele wedstrijd. Het is voor hem geen competitie om 'gewoon een beetje te doen wat je wilt.' "Het is een competitie met een aardig niveau. Als je niet wilt dat jongens van 22/23 jaar je zo voorbij lopen, moet je toch wat arbeid leveren."

Drenthe volgt ook nog de verrichtingen van Feyenoord. "Ze verdienen een pluim voor de manier waarop ze het hebben opgepakt na het slechte begin. Het zou niet raar zijn als het nog spannend wordt in de competitie."

Royston Drenthe werd zaterdag in Maassluis uitgebreid gevolgd door de camera van Rijnmond. In FC Rijnmond van vrijdag 13 maart is een reportage te zien over de altijd spraakzame Rotterdammer.