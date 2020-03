Feyenoord rekent in eerste helft af met Willem II (2-0)

In een uitverkochte Kuip begon Feyenoord wat afwachtend. In het eerste kwartier waren geen grote kansen te noteren voor beide doelen. Feyenoord was wel sterker en had het meeste balbezit. Uiteindelijk leverde dat ook een doelpunt op.

Tyrell Malacia gaf de bal vanaf de linkerkant voor op Jens Toornstra. Hij kon die bal met een knappe voetbeweging promoveren tot doelpunt: 1-0. Het gaf de Rotterdammers energie om door te drukken. Dat lukte ook. Een handsbal van Willem II’er Dries Saddiki in het strafschopgebied leverde Feyenoord een strafschop op. Steven Berghuis mocht aanleggen en faalde niet: 2-0. Met die stand zochten de ploegen de kleedkamer op.

In de tweede helft speelde de thuisploeg minder, maar kwam het niet echt in de problemen. Met name Luciano Narsingh kreeg twee grote kansen. Hij liep tweemaal in vrijheid op Timon Wellenreuther af, maar schoot hem in beide gevallen op de Duitse doelman.

Het bleef daardoor bij 2-0. Feyenoord blijft door de overwinning op de derde plaats staan en neemt (tijdelijk) afstand van nummer vier PSV. Zij volgen op vier punten, maar spelen later op de middag nog tegen FC Groningen. Nummer vijf Willem II werd op zes punten gezet.

Scoreverloop

30' 1-0 Jens Toornstra35' 2-0 Steven Berghuis (strafschop)

Beluister hierboven hoe de wedstrijd Feyenoord - Willem II klonk op Radio Rijnmond!