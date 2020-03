Volg Feyenoord en Sparta in Radio Rijnmond Sport

In speelronde 26 van de eredivisie komen Feyenoord en Sparta zondagmiddag in actie. Sparta speelt om 12:15 uur bij FC Utrecht en Feyenoord speelt om 14:30 uur in de eigen Kuip tegen Willem II. De duels zijn live te volgen op 93.4 fm of via de onderstaande stream.

Het team van Henk Fraser won vorige wek met 5-1 van FC Emmen en kan daardoor omhoog kijken in de eredivisie. Utrecht versloeg afgelopen woensdag Ajax in de bekertoernooi. Dennis Kranenburg is de commentator bij dit duel.

Feyenoord speelt voor de tweede keer in vier dagen in het eigen stadion. Donderdag werd NAC met 7-1 verslagen in de halve finale van de beker. Willem II is de huidige nummer vijf van de eredivisie en won dit seizoen al bij AZ en Ajax. Sinclair Bischop en Dennis van Eersel zijn de commentatoren.

De uitzending begint om 12:00 uur, duurt tot 18:00 uur en wordt gepresenteerd door Leon Boele.