Rotterdamse acteurs in de prijzen bij Filmapalooza awardshow

Mtazi en Krul spelen in de korte film Lekkage van Rotterdamse filmmakers TRIPPLE3PRODUCTIONS. Regisseur Marc Eikelenboom was genomineerd voor de Best Director en Best Writing award.

De filmmakers van Lekkage gaan ook naar de Short Film Corner van het Filmfestival in Cannes, waar zij de kans krijgen om hun film aan de wereld te vertonen.

De winnaars van de beste film komen uit Praag. Makersteam Popojedem verdiende met de film Good Catch ook een geldprijs van 5000 euro.

Tijdens Filmapalooza 2020 zijn alle filmmakers van korte filmcompetitie 48 Hour Film Project ter wereld bij elkaar gekomen. De awardshow is één van de onderdelen van het programma. Het evenement bood de filmmakers ook de kans om te netwerken en workshops te volgen. Volgend jaar vindt het evenement plaats in Washington.