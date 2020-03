Erasmusbrug kleurt oranje-rood voor 9000 bezoekers Museumnacht

Het programma, dat onder andere bestond uit theater, exposities en talkshows, besteedde extra aandacht aan het klimaat, gender en het Rotterdamse stadsleven. Ook openden deuren die normaal gesloten blijven. Zo konden bezoekers een exclusieve kunstrondleiding krijgen in het Oogziekenhuis en beklommen bezoekers het Boijmans-torentje. Na afloop klonk enthousiasme: "A once in a lifetime experience!".

Uniek aan deze editie was de grote aanwezigheid van 18-24 jarigen onder de bezoekers. Meer dan de helft van de bezoekers was onder de 35 jaar. Projectleider Germa Roos: "Er zijn opvallend veel jongeren op de been, die zich op enthousiaste wijze onderdompelen in kunst en cultuur met een actueel thema." Volgens Museumnacht010 zorgde dat voor nieuwe energie in de Rotterdamse instellingen.