Nieuwsgierigheid en zorg omwonenden van de nieuwe snelweg A16

Nieuwsgierigheid trekt vele belangstellenden naar de Expo A16. Ruim tweeduizend brieven en minstens evenveel digitale uitnodigingen zijn verstuurd aan de omwonenden voor een kijkje achter de schermen van de nieuwe snelwegverbinding tussen de A13 en A16. Vier jaar lang kan de aanleg gevolgd worden via wisselende tentoonstellingen in een speciaal daarvoor gebouwd paviljoen. Rijkswaterstaat en de bouwers willen zo de buurt op de hoogte houden van een ingrijpend bouwproject.

"Ik kan het niet tegenhouden, maar wil ook niet dat er over mij heen wordt gelopen", zegt Nel Overes. Zij woont in een oude molen vlak langs het toekomstig traject. Zij is nu 85 jaar en hoopt als de snelweg in 2024 opengaat dat zij als één van de eersten over de snelweg mag rijden. "Ik maak steeds een grapje dat ik als oudste bewoner langs het traject straks het rode lintje mag doorknippen", zegt ze lachend. En ze hoopt het daadwerkelijk mee te maken. "Dan ben ik 89 jaar en ik zet mijn zinnen erop."

Vanuit het keukenraam de bouw volgen

Bij haar voor de deur is het nu een kale boel. Ze vindt het spannend hoe het straks allemaal gaat worden. "Hoe ze het water gaan dempen, hoe ze wegen gaan aanleggen, dat kan ik nu vanuit mijn keukenraam in de gaten houden", zegt ze. "Dat vind ik interessant." Bij Nel Overes wordt er een tunnel aangelegd met op het dak een nieuw bos.

De contouren van de nieuwe snelweg en de metamorfose van het gebied zijn duidelijk zichtbaar. Vele bomen zijn gekapt, sloten worden gegraven en verlegd en grote open bouwterreinen verrijzen langs de provinciale weg N209, bij het Terbregseplein en langs de A13.

"Ik ben bezig een tijdelijk fietspad te graven omdat de boel hier tijdelijk aan de kant moet voor De Groene Boog ", zegt Wilbert Moons vanuit zijn graafmachine. De Groene Boog is de bouwcombinatie die de nieuwe snelweg A16 aanlegt.

Dit zijn pas de voorbereidingen, want eerst moeten wegen, fietspaden en sloten worden verlegd om daadwerkelijk de nieuwe snelweg te kunnen bouwen. "Het is nu een grote verandering en je ziet overal werkzaamheden, maar veel groen komt straks weer terug", zegt Nicolette van den Berg van Rijkswaterstaat.

Onder de bewoners die de expo bezoeken zijn ook zorgen. "Als ik zie wat er nu allemaal gekapt wordt bij mij in Schiebroek-Noord, dat is meer dan afgesproken en dat komt niet meer terug. Het wordt straks aan asfaltfabriek."

Een andere bewoner uit Rotterdam-Terbregge vreest voor overlast van de nieuwe snelweg ook al is hem verzekerd dat die er niet zal zijn. "Ik zal hem niet zien, niet horen, niet ruiken. Maar er wonen 20.000 mensen in Ommoord en die hebben nu al overlast van de A20. Wat denkt u zelf?"

De omwonenden blijven de aanleg kritisch volgen. Rijkswaterstaat en de bouwers kunnen niet alle zorgen wegnemen, met de expositie willen ze de bewoners meenemen in het bouwproces. "Als mensen weten wat ze kunnen verwachten, dan is de hinder die je ervan ondervindt, een stuk minder. En dat is één van de redenen van zo'n expo-centrum zodat ze weten wat en wanneer plaats gaat vinden", vertelt Nicolette van den Berg van Rijkswaterstaat. Bewoners kunnen ook binnenlopen met vragen.

Elf kilometer aan snelweg

De nieuwe snelweg wordt elf kilometer lang, kost bijna een miljard euro en is een technisch hoogstandje. Bij het Terbregseplein wordt de A16 doorgetrokken en krijgt daar een fly-over over de bestaande wegen heen. Daarna duikt die onder de Rotte door, via een aquaduct en krijgt door het Bergse bos een tunnel van twee kilometer. Tot aan de A13 komen verschillende viaducten, onder meer over de Hogesnelheidslijn en Randstadrail. Ook komt er een ecoduct. Bij op- en afritten en bij de ingangen van de tunnel komen zonnepanelen die ervoor gaan zorgen dat de nieuwe snelweg energieneutraal wordt; van verlichting, verkeersinformatie tot aan de ventilatie.

