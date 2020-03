Cruijff deelde transfer naar Ajax alvast met acteur Sjoerd Pleijsier: 'ik stond perplex'

Acteur Sjoerd Pleijsier kreeg een onverwachte primeur te horen van voetballer Johan Cruijff toen ze samen aan de bar zaten na een wedstrijd, dat vertelde hij zaterdagavond in het programma Woorden en Daden bij Rijnmond. "Ik dacht: wat zeg je me nou?"

In Woorden en Daden reageert de acteur emotioneel op de band tussen hem en de voetballer. "Ton, Huub en ik zaten aan de bar net na de wedstrijd. Er was verder nog niemand. Op een gegeven moment kwam Cruijff binnen. Hij kwam naast me zitten. Ik kwam niet verder dan de meest obligate vragen... En toen zei hij ineens: 'ik ga weg bij Ajax. Ik ga naar Feyenoord'. Ik zeg: 'wat zeg je nou!?' Dat nieuws was nog helemaal niet bekend..."

Sjoerd Pleijsier, werd bekend als putjesschepper Simon Stokvis uit de komedie-serieToen Was Geluk Heel Gewoon. De serie was op tv van 1993 tot 2009.