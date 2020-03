Sparta hard onderuit bij effectief FC Utrecht

Spartaan Patrick Joosten in duel met Mark van der Maarel. Foto: VK Sportphoto

Sparta is zondagmiddag hard onderuit gegaan bij FC Utrecht. De Rotterdammers verloren in de Domstad met 5-1. Joël Piroe maakte de enige Sparta-treffer. De nederlaag heeft geen gevolgen voor de stand op de ranglijst: Sparta blijft tiende.

De supporters in Stadion Galgenwaard kregen in de eerste helft niet erg veel voorgeschoteld. Beide ploegen kwamen niet echt tot kansen, voetbalden slordig en speelden in een laag tempo.

Toch veerden de aanhangers van de thuisploeg één keer op. Drie minuten voor rust slingerde Sean Klaiber de bal vanaf de rechterkant voor. Zijn voorzet kwam voor de voeten van Bart Ramselaar terecht. Hij bleef koel: 1-0.

Vlak na rust verdubbelde Adrian Dalmau de score voor Utrecht, gevolgd door een snel doelpunt van oud-Feyenoorder Simon Gustafson. De wedstrijd was daardoor beslist. Ramselaar kon daarna ook zijn tweede treffer maken.

Klaiber, die woensdag tegen Ajax nog de schlemiel was, maakte er met een mooi afstandsschot zelfs nog 5-0 van. Joël Piroe kon in de absolute slotfase nog een eretreffer voor Sparta maken.

Scoreverloop

42' 1-0 Bart Ramselaar

50' 2-0 Adrian Dalmau

51' 3-0 Simon Gustafson

59' 4-0 Bart Ramselaar

72' 5-0 Sean Klaiber

90’ 5-1 Joël Piroe