Zonnig weer zorgt voor drukte op de markt

Na een aantal stormachtige weekenden, scheen zaterdag eindelijk de zon. Op de markt op de Binnenrotte in Rotterdam was het daardoor een drukte van jewelste. Ook het coronavirus dat in de lucht hangt, weerhield mensen er niet van om thuis te blijven.

"Het is net voorjaar op dit ogenblik", vertelt de groenteman bij zijn kraam. Hij zag de afgelopen periode af tijdens allerlei hagel-, regen- en sneeuwbuien. "Gelukkig is het nu lekker weer. De prijzen zijn hoog geweest en gaan weer wat zakken. We gaan er nu weer tegen aan."

Na regen komt zonneschijn

Op de Binnenrotte werd flink genoten van het mooie weer. "Je ziet het aan de mensen. Iedereen is weer lekker naar buiten. Het weer is op z'n Rotterdamse 'klote' geweest", vertelt een vrouw op de markt. Een ander vult aan: "Wekenlang was het slecht. Ik vond het niet leuk meer."

Coronavirus

Een man zegt wel bezig met het coronavirus te zijn geweest, maar 'het zal wel met een sisser aflopen'. Hij is ervan overtuigd dat we het over twee maanden weer helemaal vergeten zijn. Ook de groenteman is niet bang voor het virus. "De meeste mensen denken, net als ik, dat het een zware griep is. Het gaat vanzelf over. Maar als het niet over gaat, dan heb je grote pech."