Lege stoelen voor ambassade Rusland als protest op dag voor proces tegen MH17-verdachten

Op de stoelen van rij 17 hebben Silene en Rob Fredriksz uit Rotterdam-Ommoord twee rozen en een portret van hun zoon en zijn vriendin neergelegd. Ze krijgen hun geliefden niet terug maar ze willen dat de waarheid boven tafel komt. "Wie heeft gezegd: druk maar op die knop?"

Maandag begint het strafproces tegen vier verdachten van de vliegramp op 17 juli 2014. Met de 298 lege stoelen roepen de nabestaanden Rusland op om eindelijk eens openheid van zaken te geven en mee te werken aan het onderzoek naar de ramp. "We worden al vijf en een half jaar bestookt met leugens en ontkenning. Daar word je zo moe van", zegt Silene Fredriksz.

De lege stoelen symboliseren de slachtoffers van de ramp. "Als je het zo ziet, moet je wel even slikken", zegt Rob Fredriksz. "Het voelt nog als de dag van gisteren."

Het beeld is ook een krachtig signaal naar de Russische overheid die al jaren betrokkenheid ontkent en zelfs het onderzoek naar de ramp dwarsboomt en saboteert. Net als bij de twee eerdere protesten blijven de gordijnen van de Russische ambassade naar beneden. "Ze zien het echt wel, ze zien het echt wel", zegt vader Rob.

Of er ooit een dag komt dat de vragen naar het waarom, wel beantwoord zullen worden, tja dat is gissen. "Misschien niet nu, ik hoop op een veroordeling ook al zijn de verdachten niet aanwezig", zegt Rob. "En er zal eerst een ander bewind moeten komen, die dan wel verantwoording durft te nemen."

Silene en Rob Fredriksz blijven vechten voor de waarheid. "Dit mag en kan niet ongestraft blijven."

Het strafproces tegen vier verdachten, drie Russen en één Oekraïner, start maandag in de rechtbank op Schiphol. Via een livestream is dat proces te volgen. Nabestaanden kunnen de rechtszaak volgen vanuit een congrescentrum in Nieuwegein.