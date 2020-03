Dordts koor jubileert met unieke compositie

Feest in Dordrecht: Merwe's Oratorium Vereniging bestaat 100 jaar!

Merwe's Oratorium Vereniging bestaat 100 jaar en dat wordt in Dordrecht heel het jaar gevierd. Maar vrijdagavond 13 maart staat er iets héél bijzonders op het programma.

In de Antoniuskerk wordt tijdens een jubileumconcert een speciaal gecomponeerd stuk ten gehore gebracht: de Sura Cantate. Het stuk kon gecomponeerd worden dankzij een bijdrage van het Fonds voor de Podiumkunsten.

"Echt uniek, dat wij als amateurgezelschap een bijdrage kregen uit dit fonds. Het geld gaat vrijwel altijd naar professionele gezelschappen", weet dirigent Patrick van der Linden van het Dordtse koor.

In de Sura Cantate wordt de legende van Sura bezongen. Het vrouwtje Sura wordt beschouwd als grondlegger van een kapel, die de voorloper was van de Grote Kerk in Dordrecht.

"Wij bestaan 100 jaar en Dordrecht 800 jaar", zegt koorlid Dirk Louter, "En de legende gaat over goedheid en moraal, die horen bij de geboorte van de stad. Echt een leuk en bijzonder verhaal."

Ook de koorleden zelf zijn gemiddeld nogal oud, erkent voorzitter Piet van Hartingsveldt: "Het is moeilijk om er jongeren bij te krijgen, maar we doen daar wel ons best voor."