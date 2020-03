Sparta-trainer Fraser trekt boetekleed aan: 'Gok genomen om te schakelen naar 4-3-3'

"Voor rust staan we wel goed", zegt Fraser tegenover Rijnmond. "Het is zonde dat we die goal tegen krijgen zo vlak voor rust. Maar ik vond wel dat we voor rust in balbezit al te weinig brachten."

Over de slechte tweede helft trekt Fraser zelf het boetekleed aan. "Ik kan de spelers niks kwalijk nemen omdat ik al in de rust de gok heb genomen om te schakelen naar 4-3-3. Dit om wat meer druk op de bal te krijgen en wat meer inbreng te hebben aan de bal. Dat pakte vandaag niet goed uit. Ik kan de jongens qua arbeid niks kwalijk nemen, die wissel van mij had gewoon invloed.

Het enige wat ik ze kwalijk kan nemen is dat er een paar spelers opgaven na de 3-0. Daar heb ik wel een hekel aan."

Bekijk hierboven heel het gesprek met Henk Fraser.