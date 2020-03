Steven Berghuis over Feyenoord-Willem II: 'Heel sterk en dominant in eerste helft'

Steven Berghuis was zondag wederom trefzeker voor Feyenoord. De aanvoerder van de Rotterdammers scoorde vanaf de strafschopstip en was vooral blij met het spel in de eerste helft.

"Het voelde heel erg goed. We waren heel erg sterk en dominant. Wij bepaalden wat er gebeurde op het veld. Zo hoort het ook te zijn en zijn we elke keer naar opzoek. Dat vond ik erg goed.

In de tweede helft speelden we wat meer vanuit de omschakeling, hielden we de rijen gesloten en kregen we nog twee à drie mogelijkheden op de 3-0", zegt Berghuis tegenover Rijnmond.

