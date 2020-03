Jens Toornstra over goal bij Feyenoord-Willem II: 'Ging er wel aardig in volgens mij'

Feyenoord won zondag in De Kuip met 2-0 van Willem II. Jens Toornstra nam de openingstreffer voor zijn rekening en dat was geen gemakkelijke kans.

"Hij kwam met een stuit op mijn linkerbeen, ik moest wat strekken, maar volgens mij ging hij er wel aardig in", zegt Toornstra tegenover Rijnmond.



Verder was hij vooral te spreken over de eerste helft. "Er was heel veel beweging en dynamiek, we konden de vrije man goed vinden.

Uiteraard wilden we dat de tweede helft doorzetten, maar wat de eerste helft goed ging, was in de tweede helft juist minder. We speelden heel statisch, hadden veel balverlies en dan kom je in heen-en-weer-voetbal terecht."

Bekijk hierboven heel het gesprek met Toornstra terug.