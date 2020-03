Dronesmokkelaars in de kraag gevat bij Dordtse gevangenis

De verdachten zijn een 20-jarige man uit Dordrecht, een 22-jarige man uit Capelle aan den IJssel en een 25-jarige man uit het Caribisch gebied.

De afgelopen weken hebben mensen vaker geprobeerd om spullen de Dordtse Poorten, zoals de gevangenis heet, in te smokkelen. "Daarom heeft dit onze aandacht", aldus de politie.

Wat de mannen precies naar binnen probeerden te smokkelen, is niet bekendgemaakt.

Sinds 1 november is het strafbaar om spullen de gevangenis in te smokkelen, zoals telefoons, drugs en gereedschap. Het in bezit hebben van dit soort spullen in de gevangenis was al strafbaar.