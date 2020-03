Stedin: opnieuw minder hennepkwekerijen opgerold in regio

Voor het derde jaar op rij is het aantal hennepkwekerijen dat netbeheerder Stedin heeft ontmanteld in onze regio gedaald. Het waren er afgelopen jaar 339. In 2017 ging het nog om 510 kwekerijen.

In Rotterdam werden opnieuw de meeste kwekerijen opgerold: 172. Dat zijn er wel minder dan in 2018 (237) en in 2017 (269).

In Schiedam (32), Dordrecht (24) en Capelle aan den IJssel (14) werden er meer kwekerijen ontmanteld. In Vlaardingen (17) en in de gemeente Nissewaard (15) was een daling zichtbaar.

Stroom stelen

De opgerolde hennepkwekers stalen het afgelopen jaar in het hele land voor zo'n 60 miljoen euro stroom: 114 miljoen kilowattuur.

Stedin schat dat jaarlijks ongeveer 1 miljard kWh illegaal wordt afgetapt. Dat is volgens Stedin meer dan alle huishoudens in Rotterdam in een jaar verbruiken.

Oorzaak

Of de daling van het aantal ontmantelde kwekerijen betekent dat er minder kwekerijen zijn, durft woordvoerder Koen de Lange van netbeheerder Stedin niet te zeggen. "Het heeft er ook mee te maken dat de kwekerijen die we aantreffen een stuk professioneler zijn."

De Lange schetst het beeld van kwekerijen die tegenwoordig al uitgerust zijn met complete airco-installaties.