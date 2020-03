Het weer van vandaag: een enkele bui

Maandagavond wordt de bewolking dikker en eind van de avond gaat het vanuit het westen regenen. De nacht verloopt vervolgens kletsnat. De temperatuur komt uit op 6 of 7 graden en de zuidwestenwind neemt toe en wordt vrij krachtig en aan zee krachtig of hard, windkracht 5 tot 7.

Dinsdag is het bewolkt met in de ochtend perioden met regen, in de middag wordt het vanuit het westen droog. Met een middagtemperatuur van 13 graden is het vrij zacht. De zuidwestenwind waait vrij krachtig en aan zee krachtig of hard, kracht 5 tot 7.

Vooruitzichten

De komende dagen laat de zon zich met regelmaat zien en valt er een enkele bui. De verwachting voor woensdag is nu nog enigszins onzeker. Woensdag wordt het 13 graden, daarna is het minder zacht.